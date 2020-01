Sardine, verso il congresso dopo le regionali in Emilia-Romagna

Dopo quello del 19 gennaio, in chiave elezioni regionali, il movimento delle Sardine avrà un suo momento nazionale ufficiale. Ad annunciarlo questa mattina è stata Francesca Valentina Penotti, una dei rappresentanti torinesi del gruppo nato a Bologna, ospite del programma su Raitre Agorà. La data non è ancora conosciuta, ma comunque verrà fissata dopo il 26 gennaio, giorno di elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria.