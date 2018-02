Scontri in Piazza Galvani, FN: 'Azione legale per violazione dei diritti politici'

Non è finita. Non si smette di tornare a quella Piazza Galvani piena di caschi blu in occasione del comizio di Roberto Fiore e dei manifestanti contro la manifestazione di Forza Nuova. "Venerdì sera in un clima irreale, nel centro storico di Bologna , si e' svolto il comizio di Roberto Fiore . Un centinaio di persone hanno partecipato all'iniziativa elettorale della lista Italia agli italiani, in una piazza completamente blindata dalle forze dell' ordine. Talmente blindata che ci sono giunte parecchie segnalazioni da nostri simpatizzanti che non hanno potuto partecipare alla manifestazione, perché bloccate ai varchi d'accesso da funzionari troppo zelanti" dice una nota firmata Forza Nuova.

"È un fatto gravissimo che non sia stato permesso alla nostra lista di svolgere la campagna elettorale serenamente e ai simpatizzanti di parteciparvi. Leggiamo oggi che il sindaco Merola sta valutando di denunciare Forza Nuova per "presunti" saluti romani; Merola dimentica forse la guerriglia che si è scatenata per le vie del centro storico già dal primo pomeriggio, di cui lui e la giunta sono direttamente responsabili con le loro dichiarazioni deliranti e irresponsabili".

"Il nostro ufficio legale - continua la nota stampa - sta valutando azioni legali per violazione dei diritti politici e turbativa della campagna elettorale. In questo clima di caos, il contrasto con il comportamento impeccabile e ordinato dei nostri militanti è stato evidente. No pasaran dicevano....ma siamo passati".