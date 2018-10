Pd, assemblea in vista per il nuovo segretario: i primi posizionamenti

All'assemblea Pd di sabato "non voteremo Tosiani e nel caso di voto in assemblea sui candidati la nostra preferenza andra' a Maccagnani". L'annuncio è del gruppo 'Per Davvero', legato al consigliere regionale Giuseppe Paruolo.

Una scelta, spiega il consigliere comunale Piergiorgio Licciardello, candidato alla segreteria un anno fa, annunciata con nettezza nei giorni precedenti, anche "per marcare una differenza sostanziale con chi da un lato promuove o cavalca operazioni come questa" in favore di Tosiani "e dall'altro pontifica sui giornali sul superamento di correnti e di notabili, reiterando quindi l'antico vizio di predicare bene e razzolare male".

Per i renziani del gruppo Paruolo è "profondamente sbagliato aver portato il partito ad una nuova frattura".

Sono state raccolte firme "su un documento esistito soltanto sulla stampa e mai approdato agli organismi del partito", rileva il consigliere comunale dem in un post pubblicato su Facebook.

"E' stata promossa una candidatura per cambiare l'esito del congresso di un anno fa, ribaltandone sostanzialmente la maggioranza. Tutto questo è avvenuto in una fase delicatissima per il Pd sia a livello nazionale che per i territori, che si preparano alle imminenti consultazioni amministrative". Con questo, precisa, "non neghiamo la presenza di problemi nel partito, ma crediamo che andrebbero affrontati nel merito e con una proiezione esterna. Non è utile un'operazione, preparata a tavolino in una logica tutta interna, di ribaltamento sostanziale della maggioranza uscita dal congresso". (Bil/ Dire)