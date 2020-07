Spot turismo Locride: "Al nord si rischia il Covid". Bonaccini: "Attrarre persone senza parlare male"

Dice di non aver visto lo spot turistico della Locride ("al nord si rischia il Covid, qui no") ma ovviamente anche il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che proprio ieri ha lanciato insieme ai colleghi Veneto e Friuli una campagna di promozione in Germania per le coste adriatiche del nord, ha seguito la polemica sulle spiagge calabresi 'piu' sicure' di quelle settentrionali. E "sono tra chi pensa- sottolinea oggi, durante una conferenza stampa- che si dovrebbero attrarre le persone nella propria terra in virtu' delle proprie eccellenze, non perche' si parla male di qualcun altro. Noi- afferma poi Bonaccini- ieri abbiamo presentato le eccellenze della Romagna e non ci siamo permessi di parlar male di nessuno. C'è uno stile, ognuno usi quello che si dà".

Il presidente deve piuttosto fronteggiare la ressa in alcune spiagge e locali della riviera ronagnola: "Sul tema degli assembramenti invitiamo tutti a tenere comportamenti adeguati, poi c'è chi deve controllare", fa notare Bonaccini "mi auguro ovviamente che tutto vada per il meglio", conclude il presidente.