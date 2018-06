Nuovo Governo, Bonaccini: 'Prima regione per crescita, nessun ministro'

"Siamo prima Regione per crescita, per export, con disoccupazione tra le più basse nel Paese e tra le prime per attrattività a livello europeo. Nessun ministro emiliano-romagnolo. Buongiorno".

E' il commento su twitter del Presidente della Regione Stefano Bonaccini sul nuovo esecutivo a guida leghista-5 stelle che sta giurando al Quirinale.

Negli ultimi governi l'Emilia-Romagna aveva fatto il pieno, con Graziano Delrio, Dario Franceschini, Giuliano Poletti, Gian Luca Galletti, Annamaria Bernini, Cécile Kyenge, naturalizzata modense, e la breve parentesi di Federica Guidi.