Regione: per il secondo mandato Stefano Bonaccini c'è

Stefano Bonaccini disponibile al secondo mandato. Per Paolo Calvano, segretario regionale del PD: "E' un'ottima notizia e offre un punto fermo da cui ripartire anche in Emilia-Romagna, come Pd e come centrosinistra. E' una figura che ha dimostrato in questi anni di saper aggregare il centrosinistra riuscendo, nel contempo, a parlare all'intera comunità regionale".

Dopo il flop delle ultime tornate elettorali, i dem tirano così un sospiro di sollievo. La notizia è stata accolta con entusiasmo anche dal sindaco Virginio Merola: "Condivido ogni parola di quello che ha detto il presidente Bonaccini (a 'Repubblica Bologna' ndr.). E la sua disponibilità a un secondo mandato è un'ottima notizia per chi si voglia impegnare per un governo del territorio", dichiara Merola "abbiamo bisogno di persone preparate e responsabili come il presidente della Regione Emilia-Romagna ha ampiamente dimostrato di essere in questo primo mandato".