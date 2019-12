I tagli degli stipendi del M5S per un fondo scuola: "Fino a 20 mila euro per ciascun istituto"

Il denaro ricavato dai tagli degli stipendi dei parlamentari e dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle arriva sui banchi di scuola nella forma di un fondo di 207 mila euro da distribuire in tutta la regione Emilia-Romagna per supportare progetti a sfondo green. Così si appellano ai dirigenti scolastici e alle famiglie Andrea Bertani, Silvia Piccinini e Raffaella Sensoli specificando che l'appartenenza politica non c'entra.

Il capogruppo regionale del M5S Bertani spiega: "Con questa iniziativa vogliamo dare il nostro piccolo contributo al miglioramento della qualità della vita e della didattica nei nostri istituti scolastici e contiamo siano tanti i dirigenti scolastici del nostro territorio ad aderire. Il progetto era già stato lanciato su scala nazionale ma per l'Emilia-Romagna è la prima volta".

Si va dall’installazione dei pannelli fotovoltaici alla rimozione dell’amianto, dall’orto scolastico all’eliminazione della plastica passando per la piantumazione di nuovi alberi o la realizzazione di una rampa per gli alunni con disabilità motoria: sono questi alcuni degli interventi che le scuole dell’Emilia-Romagna potranno realizzare attraverso “Facciamo EcoScuola”, il progetto del M5S.

"Grazie a un fondo di oltre 3 milioni di euro, creato dal taglio degli stipendi e delle indennità dei portavoce M5S, gli istituti scolastici di tutta Italia potranno progettare e realizzare interventi che abbiano come comune denominatore la sostenibilità ambientale, il miglioramento della qualità dei loro spazi e dell’offerta didattica. Per la nostra regione i fondi a disposizione sono 207.809,64 euro, frutto delle restituzioni dei consiglieri regionali e dei parlamentari M5S dell’Emilia-Romagna. Entro il 15 gennaio 2020 ogni scuola pubblica può presentare il proprio progetto e partecipare alla successiva votazione on line, che determinerà quale scuola riceverà i 10.000 o 20.000 euro disponibili a seconda della tipologia di intervento programmato. Alla scorsa edizione dell’iniziativa, che ha riguardato però solo 9 regioni italiane, sono stati finanziati 122 progetti (su 360 presentati) con un importo complessivo di oltre 1 milione di euro" hanno spiegato in conferenza Bertani, Piccinini e Sensoli.

“Le iniziative che potranno ricevere la donazione sono davvero tante e si tratta di un'opportunità per formare gli adulti di domani su valori culturali e morali. – ha spiegato Silvia Piccinini – Si va dall’installazione dei pannelli solari a progetti per riciclare meglio i rifiuti o per risparmiare acqua, passando per la mobilità sostenibile, la creazione di orti scolastici o la messa in sicurezza degli spazi”.

“Il MoVimento 5 Stelle non pretende alcun tipo di contropartita o di visibilità da questa campagna – conclude Raffaella Sensoli - Il nostro obiettivo è usare bene i soldi che restituiamo ai cittadini e sostenere piccoli ma preziosi interventi utili a garantire la sicurezza, la qualità degli spazi e la sensibilizzazione dei nostri ragazzi verso i temi ambientali”.