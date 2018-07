Taglio ai vitalizi, l'ex parlamentare si sfoga: 'Battaglia legale, vi faccio male'

Enzo Raisi promette battaglia. L'ex deputato di An, trasferitosi da anni ormai in Spagna per scelte di lavoro e di vita, non ha affatto digerito il taglio ai vitalizi approvato oggi alla Camera dalla maggioranza giallo-verde che siede in Parlamento e guida il Governo Conte.

E cosi' si sfoga su Facebook, promettendo appunto di volersi impegnare in un lungo contenzioso legale. "Di quanto viene decurtato il vitalizio?", gli chiedono sui social. "Non lo voglio neanche sapere- risponde Raisi- proprio non me ne frega più nulla. Voglio solo fargli male dal punto di vista giudiziario. Spenderò tutto quel poco che ho per fare processi a tutti i livelli e chiedergli i soldi di persona. Per il resto non me ne frega più nulla, ma proprio nulla".

Raisi è talmente arrabbiato da valutare seriamente di prendere la cittadinanza spagnola (ne ha diritto, per le origini della madre) abbandonando quella italiana. "Il dado è tratto- si sfoga l'ex deputato e assessore bolognese- ho servito il mio Paese per quasi 40 anni, pagato solo gli ultimi 15. Non so se l'ho fatto bene o male, non sta me dirlo, ma sicuramente con il cuore e dedizione, rinunciando a tante cose e pagandolo in termini famigliari e professionali. Certo è stata una scelta, ma una scelta verso il proprio Paese che tutto pensavo tranne che fosse, non dico riconoscente, ma quanto meno non vendicativo.

Perché quella di oggi è solo una piccola e inutile vendetta frutto di questo momento di oblio mentale- attacca Raisi- se avevo qualche dubbio sulla mia futura cittadinanza, oggi me lo hanno tolto. Da oggi inizia la battaglia e non si faranno prigionieri".

L'ex An è consapevole dei costi del contenzioso, così come sa che "loro si sono messi al riparo, dopo i pareri negativi degli uffici della Camera e dei costituzionalisti, facendosi fare un documento in cui li liberavano da responsabilità personali. Invece io voglio fargli male personalmente".

In un ulteriore commento, Raisi aggiunge che i contributi versati per il vitalizio "non posso aggregarli a quelli versati per 20 anni all'Inps. Per cui quell li perdo e di questi prendo poco o nulla. Dici che devo essere poco inc...? E poi solo a noi deputati, non ai senatori. Altro da aggiungere?". (San/ Dire)