Tonelli querela Bugani: scintille e botta e risposta su Facebook

Il deputato della Gianni Tonelli, segretario del sindacato di polizia Sap, ha deciso di querelare il 5 stelle Massimo Bugani. Casus belli un post sulle dimissioni del sindaco di Imola, Manuela Sangiorgi, che ha tirato in ballo lo stesso Tonelli, facendo anche riferimento alle affermazioni pronunciate in passato sui casi Cucchi e Aldrovandi dal sindacalista.

"Sono amareggiato ma non sorpreso del fatto che ieri, nel tentativo di giustificare i tuoi fallimenti politici in questa regione e nella realtà imolese - ha risposto il deputato sempre via Facebook - hai provato a deviare l'attenzione puntando il dito sulla mia persona, mi sono sentito diffamato e procederò ma ciò che mi preme in questa sede è ricordarti che per anni, nella spasmodica ricerca di consensi, hai scodinzolato attorno al Sap e alla mia persona".

Non si fa attendere la replica di Bugani. "Tonelli della Lega e del Sap ha dichiarato che vuole denunciarmi- scrive il 5 stelle, anche lui sui social - non si capisce per cosa, forse per la coda di paglia, visto che nel mio post di ieri non ho detto nulla di denunciabile". E precisa: "Nella caserma Smiraglia di Bologna mi ha sempre pregato di andarci lui per farsi un pò di pubblicità. Io ci andai esclusivamente per rendermi conto delle pessime condizioni di quella caserma in cui erano costretti a vivere tanti bravi poliziotti". (dire)