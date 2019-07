Unioni dei Comuni: eletti 4 presidenti su 7, chi sono

Eletti 4 presidenti delle sette Unioni dei Comuni della Città Metropolitana di Bologna, che ora compongono l’Ufficio di presidenza della Conferenza metropolitana dei Sindaci. La prima a essere stata eletta è il sindaco di Monghidoro Barbara Panzacchi, alla guida dell’Unione Savena Idice : Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell'Emilia, Pianoro.

Poi è stata la volta di Granarolo con Alessandro Ricci alla guida dell’Unione dei Comuni Terre di Pianura :Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio.

Nei giorni scorsi è stato eletto Claudio Pezzoli, primo cittadino di San Pietro in Casale eletto Presidente dell’Unione Reno Galliera: Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale.

Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio, rimane al momento presidente pro tempore dell’Unione Reno Lavino Samoggia: Valsamoggia, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Casalecchio di Reno, Zola Predosa) in quanto sindaco più anziano, in attesa dell’elezione del nuovo Presidente prevista per il 29 luglio. Lo stesso giorno è prevista anche l’elezione del nuovo Presidente dell’Unione Terre d’Acqua , che comprender Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata bolognese) dove Presidente pro tempore è l’uscente Emanuele Bassi (Sala Bolognese).

Ancora da eleggere anche i Presidenti dell’Unione di Comuni dell’Appennino Bolognese (pro tempore è il sindaco più anziano cioè Sergio Polmonari di Lizzano in Belvedere) e del Nuovo Circondario Imolese.