Marzabotto: il sindaco Valentina Cuppi eletta nuovo presidente del Pd

Il sindaco di Marzabotto Valentina Cuppi è il nuovo presidente del Pd. La giovane sindaca del piccolo comune dell'Appennino è stata votata a maggioranza nel corso dall’assemblea nazionale del partito a Roma.

Il segretario Nicola Zingaretti nei giorni scorsi aveva già annunicato di voler proporre Cuppi per questa carica, e a quanto pare il parere è stato unanime.

Appresa la notizia immediate le reazioni da parte del mondo politico locale: "In bocca al lupo sindaca, Marzabotto è con te" il messaggio della sua giunta comunale. Non solo, nel loro messaggio i consiglieri di Marzabotto si dichiarano consapevoli che questo incarico comporterà per la sindaca "maggior impegno a livello nazionale, ma al tempo stesso confermano il loro supporto e sostegno a livello locale, continuando ad impegnarsi al meglio per portare a compimento tutti gli obbiettivi prefissati in campagna elettorale"

"Valentina ci ha assicurati che il suo primo pensiero sarà sempre rivolto all’amministrazione di Marzabotto, e come abbiamo avuto fiducia in lei quando abbiamo iniziato questo percorso insieme, insieme continueremo ad affrontarlo" - concludono in una nota.