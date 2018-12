Verdi Italiani, il nuovo portavoce è il bolognese Matteo Badiali

E' il bolognese Matteo Badiali il nuovo co portavoce dei Verdi italiani. Sofddisfatti i Verdi dell'Emilia Romagna. Badiali è stato consigliere comunale a Zola Predosa e candidato sindaco della lista autonoma dei Verdi alle ultime elezioni comunali di Bologna.

Ora ,co portavoce dei verdi italiani insieme alla milanese Elena Grandi, contribuirà alla costruzione di una lista verde ecologista alle elezioni europee ,nel solco dei verdi europei.

"La mozione politica, cambiamento ecologista sostenuta dai verdi dell'Emilia Romagna, che ha vinto il congresso prende atto della fine dell'Ulivo e del centrosinistra e propone la costruzione di una formazione verde autonoma ed aperta che metta insieme la questione ecologica e la questione sociale" si legge nella nota "serve un' Europa molto diversa da quella attuale, un'Europa politica e sociale , un'Europa che affronti i cambiamenti climatici, che propugni l'economia verde e la conversione ecologica dalle energie fossili a quelle rinnovabili, serve una lista verde ecologista chiara nei suoi obiettivi e programmi , quelli dei verdi europei. Una lista aperta a chi vuole contribuire a costruire una forza politica verde nel nostro Paese. Non può essere in alcun modo una zattera per naufraghi di vicende più o meno velleitarie o fallimentari di varie sinistre o tantomeno di radicali liberisti. Il messaggio ed i candidati devono essere chiari ed univoci: verdi ecologisti. Pena l'inevitabile fallimento anche elettorale. Per questo e non per altro, continueranno il loro impegno i verdi dell'Emilia Romagna".