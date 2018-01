Banchetto Berselli-CasaPound: ancora contestazioni in centro, disagi al traffico

Ancora un banchetto di raccolta firme per la candidatura dell'ex senatore Berselli oggi in via D'Azeglio e ancora contestazioni degli antagonisti.

Una trentina di persona stanno sfilando in corteo nelle vie Farini, Carbonesi, fino a via Ugo Bassi e Piazza Nettuno, mentre via Barberia è stata chiusa inizialmente al traffico.

Dopo la raccolta firma davanti alla Coop di via Massarenti contestata sabato dai centri sociali, e quello di domenica in piazza dei Martiri, la formazione di estrema destra ha annunciato ieri la nuova iniziativa pre-elettorale.

Sono partiti slogan contro i fascisti e la Polizia che li protegge insieme al Partito Democratico.

“CasaPound sta raccogliendo in tutt’Italia le firme necessarie per partecipare alle elezioni - spiega - invitiamo tutti i cittadini a passare in via D’Azeglio domani a firmare e a conoscerci".

"Se le liste di Casapound e Forza Nuova verranno ammesse alle elezioni del 4 marzo non ci sarà modo per vietare i banchetti a quelle formazioni". Parola del neo-assessore alla Sicurezza, anche se propone "la norma del Comune di Bologna per negare gli spazi ai gruppi neofascisti".

"A differenza di altri partiti che grazie ad alcuni 'santi in paradiso' possono essere esentati- aveva spiegato il responsabile regionale di CasaPound, Pier Paolo Mora- noi siamo costretti a seguire l'intero iter previsto dal Rosatellum che prevede la raccolta di decine di migliaia di firme in tutta Italia" e quindi "confidiamo nella voglia di cambiamento da parte dei cittadini di Bologna, che invitiamo a passare per sottoscrivere la presentazione della nostra lista ".

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Bologna usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery