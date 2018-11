Chiusura anticipata locali via Petroni, Borgonzoni: 'Colpiti i commercianti che rispettano le regole'

"Non sarà con una ordinanza che impone la chiusura alle ore 00.00 agli esercenti che si risolveranno i problemi di Via Petroni e dell'intera zona Universitaria". E' il commento della consigliera e senatrice leghista Lucia Borgonzoni all'ordinanza che anticipa la chiusura anticipata dei locali scattata ieri.

"Con questo provvedimento, alla fine, si vanno a colpire iniquamente soprattutto quei commercianti che rispettano le regole e ben si comportano, rappresentando davvero l'unico presidio di sicurezza del comparto; invece, andrebbero colpiti selettivamente coloro che sbagliano, imponendone la chiusura anticipata - continua Borgonzoni - provvedimenti del genere non fanno altro che aumentare il fenomeno dei venditori di birra abusivi oltre a quello che di iĺlegale già si trova in piazza Verdi".

Secondo la leghista "A Bologna vi sono locali che proprio per garantire sicurezza assumono vigilanti privati e la strada giusta per risolvere i problemi credo sia proprio questa: sottoscrivere un accordo sicurezza e che il Comune faccia più controlli lungo la via".