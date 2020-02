Manifestazione "stop vitalizi": 9 pullman alla volta di Roma

Sono nove i pullman che sabato 15 febbraio partiranno dall'Emilia-Romagna alla volta di Roma "per scendere in piazza contro i vitalizi", la manifestazione promossa dal Movimento 5 stelle.

L'Emilia-Romagna, fanno sapere i pentastellati locali, sarà "presente in forze in piazza Santi Apostoli (a partire dalle ore 14) per contrastare il tentativo della casta dei partiti di ripristinare i vitalizi per gli ex senatori. Due autobus partiranno da Bologna, altrettanti dalla Romagna raccogliendo cittadini di Rimini, Ravenna, Forli e Cesena. Un autobus è stato organizzato anche da Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Parma e Piacenza".

"Non si fermano davanti a nulla che non sia il loro interesse personale. Noi non guardiamo gli interessi di pochi, ma l’interesse di tutti" si legge sul 'Blog delle stelle', sul quale è anche possibile prenotare un posto sui bus.

Il "taglio dei vitalizi"

All'indomani delle elezioni politiche del 2018, veniva rivisto, su impulso del Movimento 5 Stelle, il calcolo del vitalizio, che diventava di tipo contributivo. Quando dunque un parlamentare raggiunge l’età della pensione, il vitalizio viene conferito in base ai giorni di nomina.

A luglio del 2019, la Corte Costituzionale aveva dichiarato inammissibile il ricorso di un ex onorevole stabilendo che il solo organismo con potere decisionale è la Camera (o il Senato) con il suo governo interno.

Una volta entrato in vigore, il taglio verrebbe applicato anche a chi percepisce già "l'assegno". Diversi sono stati i ricorsi, per i deputati al Consiglio di giurisdizione, per i senatori alla Commissione, ed entrambi si pronunceranno entro la fine del mese di febbraio.

Cos'è l'autodichia

Sul i compensi dei parlamentari, vige l'autodichia, un principio costituzionale che stabilisce una sorta di auto-regolamentazione da parte del Parlamento, quindi a decidere sono gli stessi eletti.