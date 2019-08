Sgombero Xm24, le reazioni del centrodestra: "Chiuso un merdaio"

Il centrodestra esulta per lo sgombero di Xm24, tuttora in corso. "Finalmente, dopo anni e anni di disagi, degrado, invivibilità per tutti i residenti ormai esasperati, è arrivato lo sgombero dell'Xm24", esulta il deputato forzista Galeazzo Bignami. "Complimenti al Comune- prosegue però- che ha gestito in maniera pessima tutta la vicenda ed immaginiamo che presto darà una nuova sede a questi rivoluzionari in pantofole. Non ci mancherà".

Di "vittoria" parla il capogruppo di Forza Italia in Comune Marco Lisei. "Sono anni che ci battiamo, oggi nonostante il Pd, nonostante l'assessore dei centri sociali Lepore, la Bolognina sarà liberata", scrive sui social Lisei. "Peccato, perché si poteva fare prima, molto prima. I danni li deve pagare il Pd". Era sul posto il consigliere comunale della Lega Umberto Bosco. "Finalmente", esulta. "I bravi ragazzi, alla presenza degli agenti di polizia, mi hanno minacciato. 'Se non ti togli quel sorriso compiaciuto, Bosco, ti meniamo'", riferisce il consigliere comunale. "Su richiesta della Digos sono venuto via, per non offrire pretesti a comportamenti violenti. In tutta onesta' non credo che lo sgombero andrà liscio e, a giudicare dal massiccio dispiegamento di forze, non lo crede neanche la Questura. Spero di sbagliarmi".

Soddisfazione anche da parte del leader di Insieme BOLOGNA Manes Bernardini, che parla di una "festa di liberazione" per la Bolognina, senza il "merdaio" che "viene sgomberato" del centro sociale. "Abbiamo vinto una battaglia durata anni. Grazie alle forze di polizia impegnate e all'assessore alla sicurezza Aitini per avere mantenuto le promesse", ha scritto ancora Bernardini. Critica invece la consigliera comunale di Coalizione civica Emily Clancy, che ha chiesto invano di poter entrare nel centro sociale sotto sgombero. "Non mi è stato consentito di accedere (per verificare le operazioni, in un immobile comunale) ma soprattutto non è stato consentito all'avvocato", afferma Clancy. Una richiesta, questa, fatta ripetutamente anche dagli attivisti all'esterno del centro sociale. (Bil/ Dire)