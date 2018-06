Famiglie Arcobaleno, Zaccaria al Ministro: "Bologna resta contro le discriminazioni"

L'assessore alle Pari opportunità del Comune di Bologna Susanna Zaccaria commenta le parole di Lorenzo Fontana, neo-ministro della Famiglia sul tema dei diritti delle famiglie arcobaleno: "La cosa piu' grande forma di discriminazione? "Dire a qualcuno che non esiste".

"Bologna continuera' ad agire come ha sempre fatto, attuando ogni tipo di politica di contrasto alle disuguaglianze e discriminazione", continua Zaccaria, intervenuta a margine della presentazione di Various Voices, il festival mondiale di cori gay che nel 2022 si terra' in citta'.

Piu' che rabbia "e' tanta tristezza quella che vedo da parte delle famiglie arcobaleno", le quali pero', secondo l'assessore, "gia' con il fatto che esistano, sono la risposta vivente alle dichiarazioni di Fontana". Bologna non ha intenzione di lasciare indietro nessuno e quindi "continueremo a lavorare come abbiamo fatto fino ad ora e ancora piu' intensamente se vedremo che ci saranno delle limitazioni imposte, che cercheremo di combattere con tutto quello che e' a nostra disposizione".

Susanna Zaccaria non ha alcun dubbio sulla posizione che la citta' avra' nei prossimi anni: "Controcorrente? Sicuramente. Anche se in questo caso significa semplicemente rispettare la nostra Costituzione".