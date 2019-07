Zingaretti a Mezzolara, azione di FN: 'Nella bassa per fuggire alle domande?'

Tra le tappe bolognesi del segretario del PD Nicola Zingaretti c'è quella alla Fest'Unità a Mezzolara di Budrio, dove dovrebbe arrivare per le 18.30 per dialogare con i cittadini, iscritti, i simpatizzanti e i volontari delle feste del territorio. Le vie di accesso al Parco di Villa Rusconi, dove si tiene l'evento, sono state tappezzate da una serie di volantini a opera del dipartimento femminile di Forza Nuova Bologna.

"Mezzolara, la ridente frazione di Budrio, che oggi pomeriggio la ospiterà la saluta - si legge in una nota - ci si chiede, però, come mai cotanta prestigiosa presenza giunge qui nella bassa bolognese? Vuole forse sfuggire a domande particolari? - ovvero - che ruolo hanno avuto gli esponenti del PD nella vicenda di Bibbiano?

Il riferimento è ancora ll'inchiesta "Angeli e demoni" sul presunto affido illegale di minori: "Qui, non si crede agli asini che volano! - continua la nota - è ora di finirla ed è giunto il momento, almeno, di chiedere scusa alle famiglie e specialmente ai bambini". Il messaggio si conclude con un sonoro "Vergognatevi!".

Zingarettioggi in città aveva risposto alle domande dei cronisti sul caso: "C'è un sindaco accusato di abuso d'ufficio per aver messo a disposizione una sala e i veri sciacalli sono coloro, a cominciare da Luigi Di Maio che abbiamo querelato, che usano una tragedia come quella accaduta a questi bambini per raccattare senza vergogna dei voti". Il segretario ha dunque dichiarato di passare alle carte bollate, dopo le dichiarazioni del leader 5 Stelle che ha definito i dem "il partito di Bibbiano" e pronunciato frasi come "mi fa schifo il silenzio del PD". Sul caso Bibbiano, dunque, c'è chi cerca consenso "strumentalizzando, da veri sciacalli quali sono- attacca Zingaretti- le tragedie di famiglie che vivono con ansia questa condizione". Su Bibbiano "dal primo istante- afferma poi il segretario dem- ho sempre detto delle cose molto chiare. Primo: vicinanza alle vittime, ai bambini e alle famiglie. Secondo: verità e giustiiza, senza se e senza ma, per colpire i responsabili e capire cos'è accaduto".

Forza Nuova dl canto suo qualche giorno fa aveva tappezzato diverse sedi PD del territorio con una serie di sagome di bambini.