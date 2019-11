Porta 15 ospiti e hai gratis due biglietti per la tribuna rosso blu, per una partita tutta dal vivo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Atlas Solidarity, Organizzazione di Volontariato (OdV) continua il suo percorso per aiutare la St. Theresa Vocational School, a Mahyoro in Uganda. Si tratta di una scuola con circa 450 fra ragazzi e ragazze dai 3 ai 18 anni (dalla scuola materna alla secondaria superiore). Atlas Solidarity ha due biglietti per la prestigiosa posizione della tribuna donati dal Bologna Football Club. La call di oggi è: la prima persona che porta 15 ospiti all’evento Solidarity del 28 novembre ha diritto ai due biglietti gratuiti per assistere ad una partita di calcio del Bologna il prossimo gennaio 2020. La call terminerà il 15 novembre. Per i dettagli chiamare il numero 347 45 81 906. Perché Atlas Solidarity sta raccogliendo fondi In un recente passato, Atlas Solidarity ha organizzato la formazione in Italia all’insegnamento della meccanica per due giovani docenti della St. Theresa Vocational School. Il progetto è proseguito con l’invio, di una serie di macchine utensili e di attrezzature, dono di due aziende italiane. E oggi è partita la costruzione dell’aula di meccanica per ospitarvi le macchine, e il denaro che l’Associazione sta raccogliendo è solo una parte di quanto occorrerebbe. Cosa succede il 28 novembre Un aperitivo evento con la partecipazione straordinaria di diversi artisti, che metteranno a disposizione gratuitamente il loro talento per rendere la serata indimenticabile. Ore 19,30 al Circolo Ufficiali in via Marsala, 12 - Bologna Carlo MAVER al bandoneon Gli attori PER CASO - teatro Stefano COLETTA - sax; Antonio SALVATORE - chitarra Paolo MAGGI - piano Viola MANFRINI - pittura Elia VELLUTI - pittura Lizzet FIGUS - fashion designer Erica PEZZOLI - fashion designer Per partecipare alla serata di giovedì 28 novembre prenotarsi http://bit.ly/2W0jh7i Per informazioni telefonare al numero 347.45.81.906 oppure consultare www.atlassolidarity.org