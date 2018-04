Bologna Health Week: esami a condizioni dedicate in Farmacia

Dal 18 al 22 aprile, in occasione della “Bologna Health Week”, La settimana della salute, i cittadini di Bologna e della provincia potranno entrare in farmacia – nelle farmacie Federfarma che aderiscono all’iniziativa – ed eseguire esami di prima istanza: screening ematico, elettrocardiogramma e misurazione della pressione ad un costo promozionale.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Cosmofarma ed Exposanità (in fiera a Bologna dal 20 al 22 aprile), mira a sensibilizzare la popolazione sui temi della prevenzione attraverso il controllo del proprio stato di benessere. I dati raccolti a fine periodo permetteranno una valutazione del gradimento dei servizi da parte dei cittadini e della potenzialità di tale iniziativa come metodica di screening e di controllo della spesa pubblica.

Le 63 farmacie che hanno aderito a Bologna Health Week -24 in città e le altre distribuite nel territorio provinciale - espongono la locandina con il programma di BHW e offriranno ai cittadini due pacchetti di esami in promozione:

 Screening ematico (glicemia e profilo lipidico) a 15 euro

 Elettrocardiogramma e misurazione della pressione a 20 euro

La cittadinanza è stata informata attraverso la comunicazione effettuata dalle singole farmacie coinvolte, da annunci stampa, spot radiofonici e da pubblicità sui taxi cittadini.

“Le nostre farmacie – ha dichiarato Gian Matteo Paulin, Segretario di Federfarma Bologna – hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa proposta da Cosmofarma ed Exposanità. Bologna Health Week è in perfetta sintonia con lo spirito che guida il nostro lavoro quotidiano: essere a disposizione del cittadino ed affiancarlo nella prevenzione e cura della propria salute. La salute – continua Paulin – deve essere una priorità per tutti: in questa settimana vogliamo essere ancora più vicini ai cittadini con questa offerta che non è solo economica ma anche sociale, invitando tutti a prendersi cura di sé a vantaggio di tutti.”