Capelli, come curarli in estate? 6 consigli per una chioma sana e bella

L'estate è alle porte e, si sa, sole e salsedine non sono i migliori alleati per i nostri capelli. Come proteggerli in estate? Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Biancamaria Piraccini, professore Associato presso il Dipartimento Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale dell’Unibo, responsabile dell’Ambulatorio di Allergologia e Malattie degli Annessi Cutanei e del Laboratorio di Micologia e Parassitologia Dermatologica della Clinica Dermatologica del Policlinico S.Orsola-Malpighi.

La tricologa ci ha svelato qualche falso mito e fornito alcuni preziosi consigli. Riassumibili in 6 utili promemoria:

1. Lavare troppo i capelli fa male. Lavare spesso i capelli non fa male, sfatiamo questo mito una volta per tutte. Ci si lava i capelli quando se ne ha bisogno, quando si hanno avvisaglie come le chiome a ciocche, prurito, eccesso di sebo. Per usare una metafora, le squame che si posano sul cuoio capelluto vanno eliminate.