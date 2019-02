Nuova Casa della salute Vado-Monzuno: incontro con la cittadinanza

Sabato 23 febbraio alle 10 nella Sala civica di Vado, in via Val di Setta 54, l'Ausl di Bologna, l'Istituto delle scienze neurologiche, l'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese e il Comune di Monzuno hanno organizzato un incontro pubblico per "illustrare i servizi che saranno ospitati nella nuova Casa della salute Vado-Monzuno", nell'Appennino bolognese.

Francesco Rainaldi, direttore progettazione e sviluppo edilizio dell'Ausl di Bologna, ed Eno Quargnolo, direttore del distretto Appennino bolognese dell'azienda sanitaria, alla presenza dei responsabili e dei coordinatori dei vari servizi ospitati nella struttura, del direttore generale dell'Ausl di Bologna, Chiara Gibertoni, e di Marco Mastacchi, sindaco di Monzuno e presidente del Comitato di distretto Appennino bolognese presenteranno "i servizi territoriali dell'emergenza nella Valle del Setta, con le relazioni di Nicola Binetti, direttore Ps ed emergenza territoriale Ausl Bologna, Cosimo Picoco, direttore Centrale operativa 118 Emilia Est e Oscar Dell'Arciprete, coordinatore Centrale operativa 118 Emilia Est".

Saranno presenti, inoltre, gli operatori del 118 che, in collaborazione con le associazioni di volontariato che operano nell'ambito dell'emergenza, "faranno un simulazione di soccorso al campo sportivo di Vado", e sarà anche realizzata "una simulazione con il defibrillatore presente in via Val di Setta 25, nell'agenzia di Emil Banca che ne ha sponsorizzato l'installazione". La mattinata si concluderà con un aperitivo preparato dalla cooperativa sociale 'Lo scoiattolo'. (dire)