Casa della Salute Vergato: al mercato con i cittadini

Lunedì 11 marzo dalle 10 alle 12 Eno Quargnolo direttore del Distretto Alto Reno Terme sarà al mercato di Vergato per incontrare i cittadini, rispondere alle loro domande e chiarire ogni dubbio sulla Casa della Salute e l’Ospedale.

Presenterà i nuovi servizi attivati, farà il punto sull’attività svolta nell’ultimo anno e sugli sviluppi futuri della sanità in montagna.

Sarà anche l’occasione per promuovere l’Open Day della Casa della Salute e dell’Ospedale di Vergato in programma per il primo giorno di primavera, giovedì 21 marzo.

Durante l’Open day gli operatori e i responsabili illustreranno i servizi in cui lavorano e sarà possibile conoscere le persone che ogni giorno garantiscono la nostra salute. I servizi aperti per tutto il giorno saranno: Cure intermedie, Pediatri di famiglia, Chirurgica maxillo facciale, ambulatorio di Odontoiatria per disabili, Cure palliative, Terapia del dolore, progetto nefrologia, progetto Gastropack, ambulatori Cronicità e assistenza domiciliare, riabilitazione, Chirurgia generale e ortopedica, tecnologia diagnostica.