Lotta ai tumori: cellule CAR-T usate al Sant'Orsola per il mieloma multiplo

Un paziente è stato dimesso e uno sta ricevendo il trattamento: per la prima volta in Italia, al policlinico Sant'Orsola di Bologna, viene eseguita la terapia anti-tumore con cellule CAR-T dall'equipe di Ematologia del professore Michele Cavo. E' considerata una cura rivoluzionaria contro i tumori ed è stata utilizzata a Bologna per il mieloma multiplo.