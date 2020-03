Villalba pronta ad accogliere i pazienti Covid-19: "Un intero reparto isolato, personale orgoglioso di contribuire"

La sanità privata in aiuto a quella pubblica per l'emergenza del Coronavirus. A Bologna succede che la clinica Villalba riserverà un intero piano della struttura per accogliere i pazienti affetti da Covid-19 e bisognosi di un ricovero in terapia intensiva: "La partenza è imminente visto che l'esigenza c'è ed è urgente. Siamo in contatto costante con la rianimazione dell'Ausl di Bologna e siamo pronti in qualsiasi momento" spiega Alberto Di Perna, amministratore delegato di Villalba.

Esattamente quanto e quale spazio della clinica verrà riservato ai pazienti affetti da Covid-19? "Un intero piano, tutto il reparto di terapia intensiva, che è stato completato con allestimenti che garantiscono che non ci sia alcuna contaminazione. Il totale è di sette posti letto".

Al suo interno opererà il personale di Villalba? Come hanno accolto la notizia medici e infermieri? Quanti saranno? "Sì, al lavoro tutto il nostro personale di terapia intensiva: abbiamo la fortuna di avere medici e infermieri di grande qualità e professionalità che si sono dimostrati subito orgogliosi di poter contribuire a questa guerra al Covid-19. Per noi è un'attività nuova, ma siamo in stretto contatto con chi ha più esperienza e lavoreremo in grande sinergia. Sul numero di operatori e rianimatori non posso dare un dato preciso perchè dipenderà dal numero di ricoverati".

La clinica sta proseguendo con la sua attività in forma ridotta? Avete delle persone ricoverate? "Al momento siamo ridotti quasi allo zero se parliamo di attività ambulatoriale, mentre andiamo avanti con esami urgenti e l'attività chirurgica di carattere oncologico. Sostanzialemnete lavoriamo sulle prestazione indifferibili e ricoverati ne abbiamo, certo. Hanno bisogno di salute non solo i malati di Coronavirus e purtroppo ce ne sono molti. Naturalmente abbiamo adotato tutti i protocolli di prevenzione sia per personale che per i pazienti seguendo con rigore le indicazioni dell’OMS e rispetto della normativa nazionale e regionale".

Sui tempi di attivazione non riesce a fare una stima? "Come già detto attendiamo indicazioni, ma credo che non si vada più in là di qualche giorno. Siamo pronti e appena ci avviseranno verranno trasferiti i pazienti".

