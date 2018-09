I migliori alimenti dell'autunno per la nostra salute: ecco cosa fa bene e a chi

L'autunno è alle porte e presto la Natura ci metterà a disposizione tanti frutti gustosi e colorati, ma soprattutto preziosi per la salute. Sono le zucche, le mele, le pere, la melagrana, i funghi e gli agrumi: ognuno di loro ha delle proprietà specifiche e i benefici sono tutti da scoprire. Lo facciamo insieme al direttore Igiene Alimenti e Nutrizione Ovest dell’Azienda USL di Bologna Luciana Prete.

I migliori alimenti dell'autunno per la nostra salute: quali gli alleati più preziosi?

«Intanto contestualizziamo il momento dell'anno in cui ci troviamo: il passaggio dall'estate all'autunno comporta la diminuzione delle ore di luce e della temperatura: il nostro fisico recepisce questo cambiamento e tende ad orientarsi su una dieta più calorica, aumentando il rischio di perdere peso. Adesso più che mai è bene puntare su frutta e verdura» spiega la dottoressa Prete.

Agrumi: un concentrato di antiossidanti e Vitamina C

«Partiamo dagli agrumi. Da ottobre cominciamo ad avere le prima arance, poi arriveranno le clementine, i mapo...tutti importantissimi per il contenuto di Vitamina C, per il potenziamento delle difese immunitarie, per l'azione antiossidante e per combattere i radicali liberi. Gli agrumi sono molto ricchi di flavonoidi come l'espedina, che è una sostanza antitumorale, oltre che un vasoprotettore. Suggerisco di preferire le arance rosse (che sono tipiche del nostro territorio e che arrivano più verso dicembre) perchè contengono una maggiore concentrazione di antiossidanti. Il pompelmo ha delle caratteristiche analoghe, ma con questo frutto bisogna fare attenzione perchè può interagire con alcuni farmaci antitumorali. Come consumarli? Benissimo mangiati a spicchi e anche spremuti, purchè i succhi vengano bevuti freschi.

Un'informazione preziosa sui limoni: favoriscono l'assorbimento intestinale del ferro e vanno dunque benissimo se abbinati agli spinaci. Un suggerimento? Foglie di spinacio crude in insalata con una spruzzatina di limone (o anche di arancia)».

Un frutto che va "di moda": perchè mangiare la melagrana