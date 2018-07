Estate e bambini. Malattie virali, scottature e disidratazione: i consigli del pediatra

I punti chiave per avere cura dei nostri bambini d'estate sono fondamentalmente l'alimentazione, il pericolo disidratazione, malattie virali, esposizione al sole e insolazioni. Lo spiega Patrizia Alvisi, direttore di Pediatria all'Ospedale Maggiore di Bologna, con cui abbiamo fatto una chiacchierata sulle precauzioni e rischi di questo periodo dell'anno.

Lattanti: fino ai 6 mesi tanta attenzione al livello di idratazione

«Per i lattanti sempre tanta attenzione al livello di disidratazione, che va compensato con acqua e sali minerali soprattutto in caso di gastroenteriti. In questo periodo crescono i casi di malattie virali, soprattutto sotto il primo anno di vita e anche in questo caso va ben valutata la quantità di liquidi, oltre alla delicatezza sull'uso di antibiotici, che vanno sempre sotto prescrizione medica».

Alimentazione: «Cibi semplici e un solo gelato al giorno»

«L'alimentazione è un argomento fondamentale. D'estate, con i lunghi periodi all'aperto e l'attività fisica, consiglio più che mai di evitare cibi complessi e cibi spazzatura, preferendo sempre frutta e verdura visto che la stagione ce ne offre anche tanta varietà gustose. Ricordiamo che il gelato è un alimento completo e molto calorico: uno solo al giorno! Evitare anche le bevande zuccherate, bene invece i succhi naturali e le spremute».

Sole: bene per la vitamina D, attenzione alle insolazioni

«L'esposizione ai raggi solari è fondamentale per la produzione di vitamina D, attenzione ovviamente a evitare le ore più calde, tenere protetto il capo e usare sempre creme con protezione solare alta».

