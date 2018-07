Salute, Fascicolo Sanitario Elettronico: cambia l'accesso, ecco come fare

Cambiano gli accessi al Fascicolo Sanitario Elettronico-FSE, la raccolta on-line di documenti, prestazioni, referti, analisi cliniche e orescrizioni.

Ausl ha implementato le cosiddette "credenziali SPID" (Sistema Pubblico di Identità Digitale), il sistema di autenticazione online, con il quale cittadini e imprese possono creare un’identità digitale unica (username e password) per l’accesso, in maniera più agevole, alla pluralità di servizi online della Pubblica Amministrazione e delle aziende che aderiscono al sistema.

Quindi "in modo rapido, ma soprattutto sicuro, per tutelare i dati contenuti" fa sapere Ausl: il sistema prevede tre livelli di sicurezza, che servono per proteggere i dati dagli utenti, il tutto utilizzando un’unica identità digitale.

Cosa cambia:

1) Chi ha già attivato l'FSE ed è in possesso delle credenziali, per accedere deve inserire una One Time Password (OTP);

2) Validazione del numero di telefono cellulare: l'operazione di registrazione online e l'operazione di rilascio a sportello delle credenziali per i Servizi Sanitari online richiedono obbligatoriamente l'inserimento di un numero di cellulare;

- a differenza di quanto avviene con l'indirizzo di posta elettronica, lo stesso numero di cellulare può essere associato a più credenziali (ad esempio, alle tue e a quelle dei tuoi famigliari che ti hanno delegato a gestire il loro FSE)

- il numero di cellulare inserito non dovrà in alcun caso essere preceduto dal prefisso internazionale (+39)

3) Dopo aver validato il numero di telefono, cliccando sul bottone "Invia codice OTP", si richiede l'invio di un SMS

4) Il codice ricevuto deve essere digitato nel box "One Time Password” e quindi selezionare il pulsante arancione e procedere.