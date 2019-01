CUP, come evitare le file: prenotazioni, visite, esami, esenzioni con un click

La tecnologia che serve e non spaventa: anche nel settore sanità è possibile evitare perdite di tempo e file agli sportelli CUP. Tra rinnovi dell'esenzione del ticket e la scelta del Medico di Medicina Generale già 500 bolognesi hanno fatto tutto online: o nella sezione Sanità on line del sito ausl.bologna.it, o attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico.

La procedura, come spiegano da Ausl è particolermente semplice e intuitiv, basta infatti compilare un modulo accedendo da una sezione del sito dedicata (vedi foto).

Cosa è possibile fare online:

Dal sito ausl.bologna.it, sezione Sanità on line, è possibile compieremolte transazioni amministrative come:

prenotare una visita o un esame specialistico

disdire una prenotazione o giustificare una mancata disdetta

pagare il ticket

richiedere l’esenzione dal ticket

scegliere il Medico di Medicina Generale e il Pediatra di Famiglia

presentare la domanda di estensione del congedo di maternità

accedere o al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico o registrarsi per attivarlo

consultare online immagini e referti diagnostici

consultare e scaricare la propria cartella clinica a seguito di un ricovero in ospedale

inviare segnalazioni e suggerimenti.

Cambio del Medico di Medicina Generale

Sono 11 i Medici di Medicina Generale dell’Azienda Usl di Bologna in pensione dal 1° gennaio. Tutti i loro assistiti hanno già ricevuto la comunicazione con le istruzioni per scegliere il nuovo medico. Oltre 6.600 bolognesi lo hanno già fatto. Per chi sta provvedendo in questi giorni e non può utilizzare i canali online o il Fascicolo Sanitario Elettronico, l’Azienda Usl di Bologna ha aumentato a 20 (5 in più) gli sportelli nelle strutture più frequentate dai bolognesi: 7 presso la Casa della Salute Navile, 7 al Poliambulatorio Montebello, 6 al Poliambulatorio Mengoli.

Esenzione ticket per disoccupazione/reddito o perché lavoratori colpiti dalla crisi