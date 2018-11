Influenza, il virus comincia a colpire: pronti i primi vaccini

L'influenza di stagione inizia a 'colpire': nella 43esima settimana (22-28 ottobre) del 2018, l'incidenza e' di 1,17 casi per mille assistiti (del 2,36 per i bimbi da zero a quattro anni; sotto lo 'zero virgola' nelle altre classi d'eta'). Ancora 'pochi': i numeri, infatti, non si sono ancora impennati, ma il trend è di crescita e, nel diffondere l'aggiornamento, il Dipartimento Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità sottolinea che "l'incidenza osservata in alcune regioni e' fortemente influenzata dal ristretto numero di medici e pediatri che hanno inviato, al momento, i loro dati".

In totale, la scorsa settimana, in tutta Italia 575 dottori hanno segnalato 880 malati di influenza mentre erano 870 la settimana precedente su indicazione di 717 medici; alcune regioni 'soffrono' piu' di altre: 233 casi segnalati arrivano dalla Lombardia, 142 dalla Sicilia, 120 dall'Abruzzo, 65 dal Lazio, 63 dal Piemonte, 55 dalla Puglia, 54 dalla Toscana.

Piu' 'indietro' Emilia-Romagna (39), Liguria (30), Veneto (28) e Friuli Venezia Giulia (20); le altre regioni hanno numeri ancora piu' bassi. Per il Dipartimento Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanita', che Definisce l'attivita' della sindrome influenzale "ai livelli di base", proiettando su tutta Italia i casi segnalati si puo' dire che di influenza patiscono gia' circa 71.000 persone solo nella scorsa settimana, per un totale di circa 125.000 casi a partire dall'inizio della sorveglianza sul virus (la popolazione degli assisti in sorveglianza e' mediamente pari a 844.458 persone per settimana, l'1,4% dell'intera popolazione italiana).

"Non farti influenzare: proteggi la tua salute"

"Non farti influenzare: proteggi la tua salute": e' il messaggio della campagna di vaccinazione gratuita del Servizio sanitario regionale, che prende il via lunedi' 5 novembre in Emilia-Romagna: 'viaggia' in uno spot video on line e sui social media, su una pagina web con le informazioni utili, in una locandina negli ambulatori, dei medici e pediatri, ma anche nelle sedi delle Aziende sanitarie, nei punti Cup, nelle Case della salute, nelle farmacie e nei Centri anziani.

Tutto, spiegano dalla Regione Emilia-Romagna, per "sensibilizzare i cittadini piu' a rischio sull'importanza della vaccinazione per proteggersi dall'influenza, che ormai e' alle porte e puo' provocare complicanze anche gravi". Bambini e adulti con patologie croniche, donne in gravidanza, anziani, persone con piu' di 65 anni, operatori sanitari e socio-sanitari, donatori di sangue sono le principali categorie per le quali la vaccinazione e' "raccomandata e gratuita". Ad effettuarla sono i medici e i pediatri e i servizi vaccinali delle Ausl, dove stanno arrivando i primi 815.000 vaccini; "meglio muoversi per tempo, tra novembre e dicembre, perche' i picchi epidemici si raggiungono tra gennaio e febbraio", consiglia la Regione.

I numeri dello scorso anno

Sono state circa 681.400, in Emilia-Romagna, le persone colpite da influenza nella stagione 2017-2018, il 15,3% della popolazione; 82.000 erano bambini entro i quattro anni; 135, tra tutti gli ammalati, i casi gravi (per la maggior parte over 55enni e con fattori di rischio), e 48 i decessi. In crescita e' pero' il numero dei vaccinati, 735.527, contro i 722.937 della stagione 2016-2017. L'incremento delle vaccinazioni antinfluenzali riguarda soprattutto gli over 65enni, che si attestano al 53,1%: un risultato comunque lontano dal 73% del 2009-2010 e dall'obiettivo del 75% posto dal livello nazionale.