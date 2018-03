A Bologna sbarca Pharmap, "la farmacia che viene da te"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

A Bologna arriva Pharmap, la Startup italiana che consente all’utente-paziente di richiedere qualsiasi prodotto della Farmacia e riceverlo comodamente all’indirizzo di consegna indicato. Pharmap può essere utilizzato da chiunque. L’utente può accedere al servizio tramite il sito web www.pharmap.it, scaricando l’App gratuita disponibile sugli store Apple e Android o contattando il call center gratuito. Per accedere al servizio tramite sito web o App bastano pochi click. L’utente dovrà registrarsi, inserire il proprio indirizzo di consegna e scegliere la Farmacia dalla quale selezionare i prodotti da ricevere. Una volta aggiunti al carrello basterà scegliere il metodo di pagamento che si effettuerà esclusivamente al momento della consegna al driver. Completata l’operazione basterà attendere il Pharmaper per il delivery. Il call center gratuito offre supporto tecnico a chi non è avvezzo all’economia digitale, l’utente riceverà dunque assistenza telefonica per la generazione di una richiesta alla farmacia. L’utente potrà scegliere tra due modalità di consegna. La consegna fast che permetterà all’utente di ricevere all’indirizzo di consegna qualsiasi prodotto della Farmacia entro 60 minuti. La consegna slot invece offre la possibilità di selezionare delle fasce di orario predefinite nell’arco della giornata. Pharmap offre anche un servizio di Fast-track che permette all’utente di bloccare la disponibilità dei prodotti consentendone il ritiro saltando la fila in Farmacia. Nel caso in cui i prodotti ordinati necessitino di prescrizione medica Pharmap si occuperà del ritiro della ricetta all’indirizzo indicato (utente, medico curante o farmacia). L’obiettivo di Pharmap è quello di digitalizzare il settore farmaceutico permettendo alle Farmacie di crescere grazie all’abbattimento dei confini fisici e al paziente 2.0 di essere sempre più connesso ai servizi legati alla sua salute. Per questa ragione Pharmap rilascerà presto la nuova versione dell’App con gli aggiornamenti che integreranno funzionalità ad alto impatto sociale per l’utente. Prenotazione dei servizi della Farmacia (es. elettrocardiogramma, holter cardiaco, ecc.) Coupon sconto utilizzabili sia online che in Farmacia Aderenza terapeutica e refil automatico Il servizio risponde alla domanda reale di una società in cui la popolazione matura cresce esponenzialmente e quella più giovane vive di corsa, spesso organizzata in famiglie mononucleari. Il servizio è stato pensato anche per venire incontro alle categorie più bisognose di supporto e assistenza sanitaria. SITO WEB > www.pharmap.it PAGINA FACEBOOK > https://www.facebook.com/pharmap.it/ INSTAGRAM > https://www.instagram.com/pharmap/