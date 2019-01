Stop alla sedentarietà: in farmacia 'Pillole di movimento' gratis | VIDEO

Torna per il nono anno Pillole di Movimento, la campagna di sensibilizzazione coordinata da Uisp che ha l’obiettivo di combattere la sedentarietà e promuovere uno stile di vita sano ed attivo.

Uisp, insieme all’Azienda Sanitaria, Farmacie e Istituzioni metterà a disposizione suggerimenti per la salute e buoni per svolgere gratuitamente un mese di attività presso una delle società sportive, palestre e piscine che hanno aderito al progetto.

Dal 16 gennaio 2019 nelle Farmacie dei gruppi LloydsFarmacia e Federfarma di Bologna e Provincia saranno disponibili 22mila scatole di Pillole di Movimento.

Ogni scatola contiene un bugiardino con l’elenco delle società che aderiscono al progetto e delle attività motorie che le stesse mettono a disposiziona, una campagna di promozione della salute a cura dell’Azienda Sanitaria Usl e un'informativa a cura delle Farmacie Federfarma e Lloyds finalizzata alla prevenzione dermatologica.

Il progetto Pillole di Movimento è rivolto alle persone sedentarie. Possono usufruire della gratuità solo le persone maggiorenni, in possesso di certificato medico per attività sportiva non agonistica, che non risultino già iscritte da settembre 2018 nelle palestre o piscine in cui intendono utilizzare il buono.

Occorre contattare le segreterie delle Polisportive, delle palestre e delle piscine per conoscere i termini della promozione, le attività e gli orari disponibili. La promozione è valida fino ad esaurimento dei posti che ogni società ha messo a disposizione. L’attività gratuita del mese in omaggio terminerà per tutti il 31 marzo 2019.