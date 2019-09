Race for the Cure: 3 giorni di iniziative gratuite aperte a tutti

La Race for the Cure non è solo una corsa e passeggiata ma 3 giorni di iniziative gratuite aperte a tutti. I cittadini iscrivendosi alla Race for the Cure sostengono i progetti di Komen Italia per la lotta ai tumori del seno.

Il Villaggio della Salute allestito dal 20 al 22 settembre ai Giardini Margherita ospiterà tra i suoi stand numerose attività gratuite ludiche e scientifiche, convegni e conferenze per scoprire le ultime novità in tema di prevenzione e salute.

E poi laboratori per imparare ad indossare il turbante, per usare i cosmetici e i trucchi nel modo più efficace perché intraprendere un percorso di cura non deve far dimenticare che si resta donne al 100% .

Non è ancora chiara la differenza tra ecografia e mammografia? Sabato 23 alle 15,30 verrà illustrata “L’importanza della tomosintesi (mammografia in 3D) nella prevenzione dei tumori della mammella” da parte degli specialisti della clinica Villa Erbosa che spiegheranno al pubblico tutte le ultime novità nel campo della diagnosi. E siccome la diagnosi e la prevenzione vanno sempre a braccetto, venerdì 20 il professor Francesco Tonelli (Chirurgia Generale Università di Firenze in collaborazione con UnipolSai) parlerà dalle 18 alle 19 di “Prevenzione oncologica: genetica e corretti stili di vita”.

Come ogni anno inoltre, non mancherà l’Area Bimbi con tante attività e laboratori dedicati a loro, come quello per imparare a fare la pasta senza glutine (sabato 21 dalle 10 alle 12) o una sana e colorata zuppa (sabato dalle 17 alle 18) e lo spazio dedicato alle Donne in Rosa, coloro che hanno affrontato il tumore del seno, dove nello speciale angolo creativo si scopriranno le magiche sinergie tra erboristeria e terapia oncologica tradizionale (sabato dalle 10 alle 11) e ci si interrogherà sulla possibilità di rifarsi o meno il seno a seguito di mastectomia (sabato le psicologhe Piera Tuzzolino e Moira Zanetti saranno a disposizione dalle 10 alle 19).

L’intero programma lo trovate su racebologna.it dove sarà possibile iscriversi online o donare per i progetti di Komen Italia.