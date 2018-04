Exposanità & Settimana della salute: visite gratis in favore della prevenzione

Il Percorso Prevenzione “Cento metri per la salute” si svolge nell’ambito della Bologna Health Week, una serie di appuntamenti in città e per la città che nasce dalla collaborazione tra Cosmofarma ed Exposanità – con il Patrocinio di Federfarma Bologna e del Comune di Bologna.

L’obiettivo dell’iniziativa è di far comprendere come la diagnosi precoce costituisca, in particolare con l’evoluzione e il miglioramento delle tecniche diagnostiche, un innegabile beneficio per la popolazione che si traduce in una reale diminuzione della mortalità.

Scenari dell’evento saranno il Centro Servizi di BolognaFiere – cuore pulsante delle due manifestazioni – e la città, da Piazza Maggiore fino alla provincia.

I visitatori potranno sottoporsi gratuitamente ad alcune visite preventive, prenotabili fino ad esaurimento posti.

Modalità di ingresso in fiera: 18, 19, 20 aprile a pagamento | 21 aprile ingresso libero previa registrazione.

Le prenotazioni online sono terminate, si consiglia di presentarsi direttamente in fiera agli stand indicati per valutare eventuali disponibilità con il personale presente.

VISITE PRENOTABILI:

ecocardiografia

orari: 18 aprile ore 14:00 – 17:30 | 20 aprile ore 14:00 – 16:00

modalità di prenotazione: la possibilità di prenotarsi online è terminata, sarà possibile presentarsi direttamente allo stand B80 al padiglione 20 per fissare direttamente un appuntamento con il personale presente

ecografia al seno

orari: 18, 19, 20 aprile ore 9:30 – 13:30

modalità di prenotazione: telefonando direttamente a LILT allo 051 4399148

ecografia per la rilevazione di noduli tiroidei

orari: 20 aprile ore 9:30 – 13:30, 14:30 – 17:30 | 21 aprile ore 9:30 – 13:30

modalità di prenotazione: online sul sito ANT

esame ultrasonografico per la prevenzione del rischio vascolare

orari: 18 – 19 aprile ore 10:00 – 12:00, 14:00 – 17:00 | 20 aprile ore 14:00 – 17:00

modalità di prenotazione: la possibilità di prenotarsi online è terminata, sarà possibile presentarsi direttamente allo stand numero 3 al centro servizi per fissare direttamente un appuntamento con il personale presente

misurazione del monossido di carbonio nel respiro

orari: 18, 19, 20 aprile ore 14:30 – 17:30

modalità di prenotazione: accesso diretto recandosi allo stand LILT, collocato al Centro Servizi

misurazione della glicemia, prevenzione del rischio cardiovascolare e della sindrome metabolica

orari: 18 – 19 aprile ore 9:30 – 17:30 | 20 aprile ore 9:30 – 11:30

modalità di prenotazione: la possibilità di prenotarsi online è terminata, sarà possibile presentarsi direttamente allo stand D73 al padiglione 19 per fissare direttamente un appuntamento con il personale presente

valutazione posturale

orari: 20 aprile ore 10:00 – 12:00 | 21 aprile ore 10:00 – 12:00 (per questa visita le disponibilità sono esaurite, ci si può registrare per venire ricontattati qualora si liberassero delle fasce orarie)

modalità di prenotazione: la possibilità di prenotarsi online è terminata, sarà possibile presentarsi direttamente allo stand numero 3 al centro servizi per fissare direttamente un appuntamento con il personale presente

visite andrologiche

orari: 18 – 19 aprile, ore 9:30 – 12:30, 13:30 – 16:30 | 20 – 21 aprile ore 9:30 – 14:30

modalità di prenotazione: online sul sito di CittadinanzAttiva Emilia Romagna

visite dermatologiche per la prevenzione del melanoma

orari: 18 – 19 aprile, ore 9:30 – 13:30, 14:30 – 17:30

modalità di prenotazione: online sul sito ANT

visite fisiatriche

18 – 19 aprile ore 9:30 – 12:30, 14:30 – 17:30 | 21 aprile ore 9:30 – 12:30

modalità di prenotazione: contattando direttamente gli organizzatori alla mail micaela@ararform.eu

Le visite preventive saranno realizzate in collaborazione con ANT – Assistenza Nazionale Tumori, ANTEL – Associazione Italiana Tecnici sanitari di Laboratorio biomedico, CittadinanzAttiva Emilia Romagna, FIV – Fondazione Italiana Vascolare, GIV – Gruppo Italiano Vulnologi, Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, SIDV – Società Italiana di Diagnostica Vascolare, SIMEDET – Società Italiana Di Medicina Diagnostica E Terapeutica, SIMFER – Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa.