Scuola, aperte le iscrizioni agli asili nido per l'anno 2019-2020

Sono aperte le iscrizioni agli asili nido comunali o convenzionati per l'anno 2019/2020. Da mercoledì 27 marzo fino al 18 aprile 2019 si potrà chiedere l'inserimento in graduatoria per la successiva selezione.

Per tutto il territorio comunale sono 537 i posti a tariffe calmierate nei nidi privati convenzionati. L'iscrizione sarà possibile esclusivamente in modalità online sul portale Scuole On-Line del Comune di Bologna.

Il procedimento per l'iscrizione è solo online. Altro requisito per iscrivere i propri bambini ai nidi è avere una identità digitale certificata. Qui di seguito tutte le istruzioni su come fare per procedere all'iscrizione ai nidi comunali e convenzionati. Tutte le info sull'iscrizione sono consultabili qui.