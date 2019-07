Lavori a scuola: trasferimento bimbi anche alle Carducci

Non solo le scuole medie Lavinia Fontana di via D'Azeglio: anche le scuole dell'infanzia Carducci di viale Dante dovranno essere ristrutturate con conseguente trasferimento dei bambini. Secondo le prime valutazioni, il trasloco si rendera' necessario almeno per l'intero anno scolastico 2021-2022.

L'intervento è inserito nell'annualità 2020 del programma triennale dei lavori pubblici, di cui si è discusso oggi in commissione per l'approvazione del terzo adeguamento. L'avvio dei cantieri non è imminente, ma la notizia mette in allerta i consiglieri Marco Piazza (M5s) e Francesco Sassone (Fi), che in particolare chiede di "organizzare meglio" l'operazione, per evitare le difficoltà che di recente si sono vissute alle Lavinia Fontana.

Per quanto riguarda le tempistiche, i lavori potrebbero partire a giugno del 2021 o più probabilmente a settembre, afferma la dirigente del dipartimento Lavori pubblici, Raffaela Bruni. Ad ogni modo, "pensiamo di trasferire i bambini dal settembre 2021", aggiunge Bruni. E

Ancora presto per quantificare con esattezza la durata dei lavori, ma per la dirigente "è molto plausibile che il trasloco possa essere limitato al 2021-2022". Dove andranno i bambini? Al momento "non lo so", allarga le braccia Bruni, segnalando intanto che ad oggi l'unica "scuola parcheggio" a disposizione del Comune è l'ala dell'edificio in via Ca' Selvatica non occupata dalle Guinizelli.

Se non si potrà adottare questa soluzione, aggiunge la dirigente, si cercherà anche un immobile da affittare. Ma non è detto sia una strada facile: per le Lavinia Fontana, che in parte dovranno spostarsi in via Capramozza, il Comune aveva effettuato un'indagine anche su possibili edifici privati "ma senza risultati", riferisce Bruni. (Dire)