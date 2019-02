La mamma 'cucina e stira', il babbo 'lavora e legge': è polemica per libro di scuola

Hai un bel da combattere gli stereotipi e da portare avanti battaglie per la parità dei sessi, se poi lo stereotipo di genere passa anche dai libri che insegnano l'italiano alle scuole elementari. La mamma? "Cucina", oppure "stira", invece il papà "lavora" o "legge".

Sono le frasi riportate in un libro di italiano per bambini, utilizzato alle elementari e non certo 'datato': il volume in questione si chiama "Nuvola", Libro dei Percorsi, edizioni La Spiga, anno di pubblicazione 2017. La foto dell'esercizio di italiano 'incriminato' è stata postata domenica mattina su Facebook da una mamma che se l'è trovato davanti mentre faceva i compiti con la figlia che frequenta la seconda elementare. In breve è diventata virale e sta facendo il giro dei social, all'insegna della battaglia contro gli stereotipi di genere e l'utilizzo sessista del linguaggio.

Nell'esercizio di italiano, che sta provocando un'ondata di reazioni agguerrite, ci sono alcune possibili frasi da costruire: i soggetti sono la mamma, il papa', il sole, il cavallo, lo scoiattolo. Per ogni soggetto, i bambini possono scegliere diverse possibilita' per costruire una frase di senso compiuto. È abbastanza scontato dunque che la mamma non 'tramonti', ma ben venga se cucina e stira. Il papà, invece, se è vero che non 'gracida', puo' scegliere se lavorare o leggere. La foto originaria (prima di essere condivisa e ricondivisa) è stata postata domenica 24 febbraio sulla pagina Facebook dell'associazione culturale "Consapevolmente" che si occupa di donne e lavora molto sul fronte della lotta agli stereotipi. Successivamente l'immagine e' stata ripresa da molti su facebook, comprese associazioni di mamme. La foto è stata rilanciata oggi anche dalla pagina 'Abolizione del suffragio universale". (Pir/ Dire)