L'IPSAR Casalecchio-Valsamoggia sarà intitolato a Luigi Veronelli

Nella giornata di venerdì 29 marzo, il nuovo IPSAR – Istituto Professionale di Stato Alberghiero e Ristorazione di Casalecchio di Reno – Valsamoggia sarà intitolato al gastronomo e filosofo Luigi Veronelli (1926-2004). La cerimonia di intitolazione, con scopertura della targa, si svolgerà alle ore 19.30 presso la sede di Casalecchio dell'istituto superiore, in via Cimabue 2.

Prima della cerimonia, a partire dalle ore 16.30 in Casa della Conoscenza (via Porrettana, 360 – Casalecchio di Reno) – Piazza delle Culture, il convegno "Coltivare la tavola. Nel segno di Luigi Veronelli", approfondirà la figura del gastronomo e filosofo, il cui nome sarà associato all'istituto superiore, entro un quadro del rapporto tra cultura gastronomica e promozione del territorio. Il convegno, a ingresso libero fino a esaurimento posti, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube di Casa della Conoscenza, nel quale resterà successivamente disponibile la videoregistrazione.

Chi è Luigi Veronelli

Luigi Veronelli nasce a Milano il 2 febbraio 1926; segue studi classici e di filosofia e nel 1956 diventa editore, orientandosi nel tempo all'ambito della cultura gastronomica, con il successo della rivista Il Gastronomo (di sua direzione) e la lunga collaborazione con il leggendario maître Luigi Carnacina. Dagli anni '60 scrive per il quotidiano Il Giorno (dal 1962 al 1983) e per numerose altre testate giornalistiche nazionali e internazionali, e pubblica numerosi volumi eno-gastronomici, sia come autore singolo che con Luigi Carnacina e con Gianni Brera. Il suo stile originale, polemico e provocatorio lo porta quasi subito alla popolarità, ulteriormente accresciuta negli anni '70 e '80 da trasmissioni televisive di grande ascolto. Le sue approfondite ricerche approfonditi sui problemi dell'enologia e della gastronomia portano alla nascita della prima enciclopedia completa sul vino, denominata "Il Veronelli", e di cataloghi come "Vini d’Italia", "Vini del Mondo", "Spumanti & Champagnes" e "Acqueviti". Anche negli anni '90 prosegue l'attività di scrittura e consulenza per numerose pubblicazioni, con tante battaglie a difesa della civiltà contadina, dei piccoli produttori, della qualità, della terra, dell'individuo. Dopo una eccezionale carriera durata quasi cinquant'anni, viene a mancare il 29 novembre 2004.

Il pomeriggio dedicato a Luigi Veronelli è curato dall'IPSAR Casalecchio-Valsamoggia, dalla Città metropolitana di Bologna, dai Comuni di Casalecchio di Reno e Valsamoggia e dall'Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia-Romagna.