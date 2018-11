Scuola, iscrizioni anticipate per l'anno 2019/2020

Dal 7 al 31 gennaio 2019. Questo l'arco di tempo durante il quale potranno essere effettuate le iscrizioni a scuola per l'anno scolastico 2019/2020. Tempi anticipati, dunque, rispetto alle passate iscrizioni che si erano svolte a partire dalla meta' di gennaio e fino ai primi di febbraio. La circolare con tutte le informazioni utili da dare alle famiglie e' stata inviata oggi alle scuole. L'anticipo del periodo delle iscrizioni servira' per far partire prima la macchina delle operazioni che servono per portare in cattedra tutti i docenti a inizio anno scolastico. Una priorita' fortemente voluta dal ministro Marco Bussetti.

Ci sara' dunque tempo dalle 8 del 7 gennaio alle 20 del 31 gennaio 2019 per effettuare la procedura on line per l'iscrizione alle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e II grado. Ma gia' a partire dalle 9.00 del 27 dicembre 2018 si potra' accedere alla fase di registrazione sul portale www.iscrizioni.istruzione.it.

Come effettuare l'iscrizione online

Chi ha un'identita' digitale Spid (Sistema pubblico di identita' digitale) potra' accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l'identita'. Le iscrizioni on line riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali (nelle Regioni che hanno aderito). Per le scuole dell'infanzia la procedura e' cartacea. L'adesione delle scuole paritarie al sistema delle 'Iscrizioni on line' resta sempre facoltativa. Per effettuare l'iscrizione on line le famiglie dovranno innanzitutto individuare la scuola di interesse. Sara' come sempre disponibile, a questo scopo, il portale 'Scuola in Chiaro' che raccoglie i profili di tutti gli istituti italiani e consente di ricavare informazioni utili che vanno dall'organizzazione del curricolo, all'organizzazione oraria, agli esiti degli studenti e ai risultati a distanza (Universita' e mondo del lavoro).

Iscrizione alle scuole dell'infanzia

Per le Scuole dell'infanzia la domanda resta cartacea e va presentata alla scuola prescelta. Possono essere iscritti alle Scuole dell'infanzia i bambini che compiono il terzo anno di eta' entro il 31 dicembre 2019, che hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di eta' entro il 30 aprile 2020. Non e' consentita, anche in presenza di disponibilita' di posti, l'iscrizione alla Scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di eta' successivamente al 30 aprile 2020. I genitori possono scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore) o esteso fino a 50 ore.

Iscrizioni scuola primaria

Per la Scuola primaria le iscrizioni si fanno on line. I genitori possono iscrivere alla prima classe i bambini che compiono sei anni di eta' entro il 31 dicembre 2019. Si possono iscrivere anche i bambini che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020. Non e' consentita, anche in presenza di disponibilita' di posti, l'iscrizione alla prima classe della primaria di bambini che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2020. I genitori, al momento della compilazione delle domande di iscrizione on line, esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che puo' essere di 24, 27, fino a 30 ore oppure 40 ore (tempo pieno). Possono anche indicare, in subordine rispetto alla scuola che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altre due Scuole di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso le Scuole indicate come seconda o terza opzione nel caso in cui non vi sia disponibilita' di posti nella scuola di prima scelta.

Iscrizioni scuole secondarie di I grado

Per la secondaria di I grado, all'atto dell'iscrizione on line, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che puo' essere di 30 oppure 36 ore, elevabili fino a 40 (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee. In subordine alla scuola che costituisce la prima scelta, e' possibile indicare fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. Per l'iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori devono barrare l'apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche a un'altra scuola.

Iscrizioni scuole secondarie di II grado

Infine per iscriversi alla secondaria di II grado, nella domanda di iscrizione on line alla prima classe di una scuola secondaria di secondo grado statale, i genitori esprimono anche la scelta dell'indirizzo di studio, indicando anche l'eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola. Oltre alla scuola di prima scelta e' possibile indicare, in subordine, fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. L'iscrizione alle prime classi dei Licei musicali e coreutici e' subordinata al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche. La prova e' organizzata in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di mancato superamento della prova o di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche a un'altra scuola. (Agenzia Dire)