Maturità, i ragazzi dopo la prima prova: "Tracce prevedibili, è andata bene"

I maturandi 2018 hanno rotto il ghiaccio con l'esame di fine superiori affrontando la prima prova, il tema di italiano. Le tracce non li hanno trovati impreparati, anzi, i toto-titoli avevano ampiamente previsto sia la Costituzione Italiana che Aldo Moro, in concomitanza con le rispettive ricorrenze. A Bologna, i ragazzi che stanno affrontando gli esami di maturità sono 6.818.

«Tre ore per scrivere il mio tema sulle masse, la traccia politica - il commento a caldo di Daniele, appena uscito dal portone del Liceo Galvani dopo la consegna del tema - nel quale ho sviluppato un confronto fra l'oggi e 80 anni fa, tempi delle grandi dittature. Quello che ho scritto deriva in gran parte da miei approfondimenti personali. Oggi è andata bene, domani affronteremo la prova di greco...».

Maturità 2018: le tracce dei temi:

Analisi di un estratto de Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani (da cui il film di Vittorio De Sica del 1970) a 80 anni dall'emanazione delle leggi razziali; il principio dell'uguaglianza nella Costituzione Italiana; la Cooperazione Internazionale con un focus su De Gasperi e Aldo Moro; massa e propaganda per la traccia storico-politica; l'amore e la solitudine nelle opere della poetessa Alda Merini per la prova di arte.

«Anche io ho scelto la traccia storico-politica - spiega Rebecca, studentessa del liceo classico di via Castiglione - per parlare della propaganda sono partita dalla Marcia su Roma, per finire poi sull'individuazione del nemico e sul maccartismo».

Maturi, sembrano proprio maturi questi ragazzi che appena varcata la soglia del loro liceo si sono fermati a raccontare le sensazioni dopo il primo gradino del percorso di test che li porterà fuori da un percorso di studi, ma anche da una fase della vita: autovalutazioni oggettive, valutazioni lucide sui prossimi esami e aspirazioni già ben delineate per la carriera universitaria. Fra loro anche chi fa una considerazione generale sulla difficoltà di affronatre un liceo impegnativo e la soddisfazione di uscirne "da persona diversa, migliore. Adesso non lo posso ancora dire, ma sì, forse lo un giorno lo definirò il periodo più bello della mia vita".

Le video-interviste fuori da scuola:

Da domani si procede con le altre prove. Temutissimo l'orale perchè "una grande incognita", preoccupazione anche per l'esame di matematica e la versione di greco.