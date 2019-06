Maturità 2019, oltre 7mila gli studenti bolognesi alla prova degli esami

Saranno esattamente 7059 gli alunni degli ultimi anni di licei e tecnici bolognesi, impegnati quest'anno con la prova degli esami di maturità 2019, il 21 per cento dei 33882 alunni che in tutta Emilia-Romagna saranno chiamati davanti alle 167 commissioni bolognesi di esame, 817 in regione. Il grosso degli alunni tra Bologna, Imola e tutta la provincia proverrà dai licei (3550), seguiti dai tecnici (2241) e dai professionali (1268). 395 infine, gli studenti maturandi che provengono dalle scuole paritarie.

Sono previste due prove scritte: la prima prova, italiano, si svolgerà il 19 giugno 2019 (prova nazionale, comune a tutti gli indirizzi di studi). La seconda prova, diversa per ciascun indirizzo di studi, si terrà, invece, giovedì 20 giugno 2019. Alle prove scritte segue un colloquio, che si svolge sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso frequentato ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno. Oggetto del colloquio saranno anche le attività realizzate nell’ambito delle esperienze di alternanza scuola-lavoro (ora denominate percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento). Il colloquio accerta anche le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.

Il direttore dell'ufficio scolastico regionale Stefano Versari sprona i ragazzi e le ragazze che dovranno affrontare le prove, attraverso un messaggio dove spiega come "dalla paura (di andare male all'esame, ndr) nasce il coraggio" e augura a tutti "di cuore che, con l'aiuto dei vostri familiari e amici, sappiate gestire le nostre paure ed essere coraggiosi per quanto potete. Scoprirete che non non sarà stata una prova impossibile".