Marturità e fake news, la Polizia garantisce: 'No, non vi controlliamo i telefoni durante l'esame'

Le tracce di esame che si trovano online prima della prova, la Polizia novella Nsa che spia le conversazioni degli studenti per stanare chi copia all'esame, commissari con disturbatori di frequenze anti-smartphone, sale schermate, professori che possono perquisire i maturandi.

E' il bestiario delle leggende metropolitane che aleggiano intorno all'esame di stato della prova di maturità 2019, verso la quale la Polizia postale ha avviato la campagna social 'Maturità al sicuro'. Al di là delle fake news sopra descritte, realmente colte da un sondaggio effettuato in collaborazione con il portale Skuola.net, il rischio per gli studenti è quello di farsi imbonire online per poi dover sborsare dei soldi, magari per conoscere in anticipo le tracce della prima prova di esame. Quanto all'ipotesi regina, è cioè che ci possa essere un controllo remoto dei dispositivi, la Ps garantisce: 'Il controllo non avviene con questa modalità', si legge nel comunicato della campagna.

“L'esame di maturità è un appuntamento molto importante per i ragazzi -afferma Geo Ceccaroli, Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per l'Emilia Romagna di Bologna. "Con la rapida evoluzione degli strumenti informatici -spiega il dirigente- anche i metodi utilizzati dai maturandi per superare brillantemente I 'esame cambiano e la 'cartuccera' per i bigliiettini cucita dalla nonna in vecchi jeans lascia il posto a smartphone di ultima generazione, tablet e smartwatch".

Il rischio, ripete Caccaroli, è quello di "copiare cose inesatte o di fare affidamento su notizie errate inerenti I 'esame che trovano terreno fertile proprio sui forum o sui social dove in poco tempo hanno rapida diffusione. Capita, ad esempio, di imbattersi in siti che millantano di avere a disposizione le tracce ufficiali dell'esame di maturità e, solo una volta pagata la somma richiesta, si capisce di essere stati truffati poiché non si riceve nulla".

I primi maturandi nati nel nuovo millennio sembrano globalmente essere più consapevoli di quelli che li hanno preceduti dodici mesi fa.

Purtroppo le false credenze non terminano qui: il 42%, teme di poter essere "perquisito" dai professori di commissione e circa il 19% crede che la scuola sarà "schermata" per impedire ai cellulari di connettersi ad internet. Non meno rilevante il dato di quell'8% dei maturandi che, invece, si aspetta di trovare commissari d'esame dotati di strani dispositivi di rilevamento magnetico per i cellulari.

Gran parte dei ragazzi è cosciente che utilizzare il telefonino equivale all'espulsione dalle prove d'esame (92%), rimangono incertezze per quanto riguarda ciò che è ammesso o vietato durante la maturità. Per il 31% dei ragazzi, infatti, non costituisce reato ricevere le soluzioni delle tracce dall'esterno, mentre la prova è in pieno svolgimento.