Il fatidico giorno è arrivato: al via oggi la prima prova della nuova maturità, tanto attesa e temuta per le modifiche introdotte dalla Buona Scuola di Renzi. Come l'hanno vissuta gli studenti di Bologna? Siamo andati al Liceo Righi e all'Istituto tecnico commerciale Crescenzi-Pacinotti per chiederlo ad alcuni di loro.