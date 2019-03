Merenda a scuola, in arrivo la borsa contro lo spreco del cibo

Si chiama 'borsa salvaspreco' è a partire da oggi lunedì 11 marzo, verrà distribuita in diverse scuole elementari e medie. E' l'iniziativa 'Io non spreco', una campagna promossa da Ribò, Ausl e Comune per contrastare lo spreco alimentare.

Nella borsina bimbi e ragazze potranno mettere gli avanzi della merenda, da portare a casa, anche se con alcune riserve: non si potranno mettere nella borsa prodotti refrigerati o sfusi, come lo yogurt, il parmigiano, la pizza, la focaccia e la ciambella.

Gli obiettivi della campagna mirano a ridurre lo spreco alimentare, riconoscere il valore del cibo, promuovere la raccolta differenziata e il rispetto per l'ambiente e rimarcare l'importanza della corretta alimentazione.

Verranno anche distribuite, presso i refettori, tovagliette e poster con messaggi e illustrazioni volti a valorizzare e promuovere le buone pratiche di lotta alla spreco alimentare.

Si chiede ai genitori la collaborazione, per contribuire al progetto educativo e garantire il corretto utilizzo. Anche le scuole sono coinvolte nel progetto: saranno rese loro disponibili tutte le informazioni necessarie per favorire il recupero e la donazione di pane, frutta , latte UHT e prodotti non deperibili confezionati.

Saranno inoltre restituiti a scuole e genitori i risultati del progetto realizzato in collaborazione con Last Minute Market, da oltre due anni, relativo alla “Rilevazione scarti nelle scuole”.