Le scuole migliori segnalate da Eduscopio: Galvani in vetta insieme al Minghetti

Come ogni anno è arrivata la classifica dei migliori istituti superiori a cura di Eduscopio, che passa in rassegna città per città, la qualità di licei e professionali in base alla qualità di preparazione degli studenti che si affacciano al mondo universitario con un monitoraggio dei risultati al primo anno di iscrizione.

Come va a Bologna? Fra i licei scientifici al primo posto c'è il Galvani, al secondo il Copernico e poi il Fermi. Per quanto riguarda i classici, in prima posizione c'è il Minghetti mentre per quello linguistico c'è il Leonardo Da Vinci di Casalecchio di Reno, che è al top anche per le Scienze Umane, precedendo il Mattei, il Sabin e il Laura Bassi.