Calendario nidi d'infanzia comunali Bologna 2018-2019

Calendario nidi d'infanzia comunali Bologna, a.e. 2018-2019

Inizio lezioni: 10 settembre 2018

Sospensione nei giorni:

4 ottobre, festa del Santo Patrono di Bologna

1 novembre, festa di Tutti i Santi

2 novembre, commemorazione dei defunti

8 dicembre, Immacolata Concezione

25 dicembre, S. Natale

26 dicembre, S. Stefano

1 gennaio, Capodanno

6 gennaio, Epifania

22 aprile, lunedì dell'Angelo

25 aprile, anniversario della Liberazione

1 maggio, festa del lavoro

Vacanze natalizie dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Vacanze pasquali: dal 18 al 23 aprile 2019

Le seguenti ulteriori sospensioni delle attività educative e didattiche in giornate che si collocano tra due giornate festive:

5 ottobre 2018

24 aprile 2019

26 aprile 2019

Termine delle lezioni: venerdì 28 giugno 2019, con prolungamento per alcuni nidi d'infanzia, il cui elenco viene definito contestualmente alla raccolta delle iscrizioni, nel periodo cosiddetto "indispensabile" a iscrizione individuale settimanale nelle prime 3 settimane di luglio 2019 (dal 01/07/2019 al 21/07/2019).

Orari di funzionamento dei servizi nido:

tempo pieno standard (TPS 16.30)(h 7.30 – 16.30)

tempo pieno standard (TPS 17.00) (h 8.00– 17.00)

tempo pieno con orario prolungato (TP) (h 7.30 – 18.00)

tempo pieno con orario prolungato (TP 17.00) (h 7.30 – 17.00)

tempo pieno con orario prolungato (TP 17.30 (h 7.30 – 17.30)

part time (PT) (h 7.30 – 14.00)

part time (PPT) (h 7.30 – 13.30)

part time (PPT1) (h 8.00 – 13.30)

part time (PPT2) (h 8.00 – 14.00)

Orario prolungato

In alcuni nidi a tempo pieno è possibile richiedere l'orario prolungato.

Per i bambini con meno di 12 mesi il prolungamento di orario può essere richiesto solo fino alle ore 17.00.

Le richieste di orario prolungato possono essere presentate anche in corso d’anno, così come quelle per recedere dalla fruizione. Entrambe saranno attivate dal mese successivo a quello di richiesta.