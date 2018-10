Sciopero Bologna: la situazione nelle scuole

Anche qui l'ingresso a scuola degli alunni non ha riscontrato particolari problemi, ma Sgb Bologna parla di "alta adesione" e di "alcune scuole chiuse". In altri istituti in forse lo scodellamento delle pappe per la mensa. Restano coinvolti tutti i comparti pubblici, compreso il personale docente e ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario). A rischio dunque le lezioni. I motivi del fermo, indetto dalle sigle sindacali Usi, Cub, Sgb e Sial Cobas, riguardano le assunzioni, gli aumenti in busta paga e il diritto al pensionamento a 60 anni o con 35 anni di contributi, per il personale ATA, oltre alla riduzione dell'orario di lavoro.

Sciopero venerdì 26 ottobre 2018, scuole a rischio

Sciopero Bologna: treni nazionali e Frecce Trenitalia