Rientro a scuola: tutte le info per arrivare pronti all'anno scolastico 2018/2019

Con l'avvento di settembre e la fine dell'estate si ricomincia a parlare di scuola, con l'appuntamento della prima campanella atteso in Emilia Romagna per lunedì 17 settembre. Vediamo alcuni aspetti da tenere bene a mente per ricominciare al meglio il nuovo anno scolastico 2018/2019, tra novità e consigli utili.

Le date e il calendario

Il calendario 2018/2019 delle scuole varia di regione in regione. Oltre alle feste nazionali si devono aggiungere anche quelle del partono: a Bologna quest'anno si festeggerà San Petronio giovedì 4 ottobre. Per il resto queste saranno le date da segnare in rosso sul diario.