Primo giorno di scuola per i bimbi delle scuole di infanzia

Al via il nuovo anno scolastico nelle scuole dell’infanzia comunali. Da oggi i bimbi da 0 a sei anni inizieranno il loro percorso di scuola dell’infanzia. Sono 67 le scuole comunali, che accoglieranno oltre 4.900 bambini. I più grandi frequenteranno la scuola già da lunedì, mentre per i più piccoli nuovi inseriti l’avvio della frequenza è organizzato per gruppi secondo un calendario presentato alle famiglie in occasione delle assemblee di giugno.

Le 199 sezioni saranno assegnate a un contingente di 398 insegnanti oltre all’organico dedicato ai bambini con disabilità e all’insegnamento della religione cattolica.

Un avvio anticipato rispetto al normale calendario degli anni pasati, che la vicensindaco con delega alla scuola Marilena Pillati commenta così: "Nei mesi scorsi abbiamo ascoltato con attenzione tutte le voci critiche che si sono levate nei confronti di un servizio sperimentale realizzato per due anni nel mese di luglio in alcune scuole comunali. Voci critiche che ci hanno convinto a considerare conclusa quella esperienza realizzata con il personale comunale. Il bisogno a cui avevamo cercato di dare risposta, però, rimane e riteniamo che con le tante opportunità estive che abbiamo contribuito a realizzare e l'avvio anticipato della scuola possiamo offrire alle famiglie una risposta di qualità e complessivamente più ampia rispetto al passato".