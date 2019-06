Esame maturità 2019, uscite tracce della seconda prova

Sono in corso gli esami della seconda prova dell'esame di maturità, che quest'anno 2019 coinvolge a Bologna poco più di settemila studenti. Si tratta di prove tematiche per ogni indirizzo di studio. Per i licei classici sono usciti Tacito e Plutarco: la prima una versione di latino, la seconda tradotta dal greco ma da commentare.

Per il liceo scientifico invece le prime informazioni parlano di una prova di fisica sul campo magnetico e del dimensionamento di un condensatore, con annessa analisi di funzione. Per gli istituti tecnici c'è sistemi e informatica, discipline turistiche e aziendali per gli istituti per il turismo.

La seconda prova, così come la prima e il colloquio valgono 20 punti a testa. a Questi, per arrivare a pieni voti sono necessari anche 40 punti di crediti, maturati in tutto il ciclo di studi.